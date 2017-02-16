Депутаты Киевсовета утверждают, что Кличко ветировал решение о конкурсе на должности главврачей коммунальных больниц

09:22, 16 февраля 2017
Новости регионов
158

В «Самопомочи» утверждают, что Киевской городской голова Виталий Кличко наложил вето на решение Киевсовета «Об утверждении Положения о конкурсном отборе кандидатур на должности главврачей учреждений здравоохранения коммунального сектора в городе Киеве».

УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе киевской ячейки партии «Объединение «Самопомич».

Читайте такжеУтверждено положение о конкурсном отборе главных врачей коммунальных больниц Киева

По словам инициатора проекта решения, депутата Киевсовета из фракции «Самопомочи» Юлии Лобан, открытый конкурсный отбор предоставил бы возможность допускать к управлению медицинскими учреждениями высококачественных врачей-управленцев. В частности, появилась бы возможность привлечения в конкурсную комиссию представителей общественности, что позволило бы исключить коррупционную составляющую из этого процесса, подчеркнула она.

«Блокировка Виталием Кличко принятого Киевсоветом положения о конкурсном отборе главврачей учреждений здравоохранения муниципального сектора Киева в очередной раз подтверждает нежелание городской власти воплощать управленческие реформы в столице и реально бороться с коррупцией», - заявили в «Самопомочи».

Как сообщал УНИАН, Киевсовет 9 февраля принял положение о конкурсном отборе главных врачей коммунальных медицинских учреждений.

В документе прописаны сфера действия, требования к кандидатам на должности главных врачей, формирование состава конкурсной комиссии, организация работы конкурсной комиссии, ее полномочия, порядок и результаты проведения конкурса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter