Депутаты Киевсовета утверждают, что Кличко ветировал решение о конкурсе на должности главврачей коммунальных больниц

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе киевской ячейки партии «Объединение «Самопомич».

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По словам инициатора проекта решения, депутата Киевсовета из фракции «Самопомочи» Юлии Лобан, открытый конкурсный отбор предоставил бы возможность допускать к управлению медицинскими учреждениями высококачественных врачей-управленцев. В частности, появилась бы возможность привлечения в конкурсную комиссию представителей общественности, что позволило бы исключить коррупционную составляющую из этого процесса, подчеркнула она.

«Блокировка Виталием Кличко принятого Киевсоветом положения о конкурсном отборе главврачей учреждений здравоохранения муниципального сектора Киева в очередной раз подтверждает нежелание городской власти воплощать управленческие реформы в столице и реально бороться с коррупцией», - заявили в «Самопомочи».

Как сообщал УНИАН, Киевсовет 9 февраля принял положение о конкурсном отборе главных врачей коммунальных медицинских учреждений.

В документе прописаны сфера действия, требования к кандидатам на должности главных врачей, формирование состава конкурсной комиссии, организация работы конкурсной комиссии, ее полномочия, порядок и результаты проведения конкурса.