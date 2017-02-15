В Полтавской области в мусорном баке нашли тела двух младенцев

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела коммуникации облуправления полиции области Юрий Сулаев.

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По его словам, в полицию, с сообщением о находке, обратилась женщина, которая выгуливала собаку в одном из городских парков и увидела в мусорном баке два небольших тельца.

«Женщина подошла ближе и поняла, что это тела младенцев. Это тела мальчика и девочки. На место прибыла следственно-оперативная группа. По их предварительной информации, это два эмбриона. Их возраст установят эксперты. Длина тел - от 17 до 20 сантиметров», - отметил Сулаев.

Полиция занимается поиском матери и проводит необходимые следственные действия.