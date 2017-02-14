Киевские больницы получили 15 новых автомобилей скорой медицинской помощи

Как сообщила пресс-служба мэра, это автомобили Citroen Jumper и Ford Transit (Евро5), которые были закуплены в конце 2016 года.

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Машины оборудованы медицинской аппаратурой, реанимационным, диагностическим, вентиляционно-респираторное оборудованием и изделиями медназначения.

Во время передачи скорых в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи Кличко сообщил, что в этом году планируется закупка еще 103 машин скорой помощи для медицинских учреждений Киева.

Мэр напомнил, что в прошлом году столичные власти передали медицинским учреждениям Киева 100 новых автомобилей марки «Ford Fiesta» (Евро 5+). Всего же в столице на сегодняшний день есть 800 скорых, часть из которых будут заменены более современными автомобилями.

Также Кличко напомнил, что в бюджете столицы на 2017 год финансирование сферы здравоохранения увеличили на 3,7 млрд грн, а общая сумма расходов на медицину составит почти 7,5 млрд грн.

Кроме того, добавил Кличко, в столице начали проект по развитию медицины с применением новейших технологий, который позволяет пациентам записаться на прием к врачу в режиме онлайн.