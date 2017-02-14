Киевские больницы получили 15 новых автомобилей скорой медицинской помощи
Киевский городской председатель Виталий Кличко передал 15 современных автомобилей экстренной (скорой) медицинской помощи медицинским учреждениям столицы общей стоимостью 30 млн грн.
Как сообщила пресс-служба мэра, это автомобили Citroen Jumper и Ford Transit (Евро5), которые были закуплены в конце 2016 года.
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Машины оборудованы медицинской аппаратурой, реанимационным, диагностическим, вентиляционно-респираторное оборудованием и изделиями медназначения.
Во время передачи скорых в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи Кличко сообщил, что в этом году планируется закупка еще 103 машин скорой помощи для медицинских учреждений Киева.
Мэр напомнил, что в прошлом году столичные власти передали медицинским учреждениям Киева 100 новых автомобилей марки «Ford Fiesta» (Евро 5+). Всего же в столице на сегодняшний день есть 800 скорых, часть из которых будут заменены более современными автомобилями.
Также Кличко напомнил, что в бюджете столицы на 2017 год финансирование сферы здравоохранения увеличили на 3,7 млрд грн, а общая сумма расходов на медицину составит почти 7,5 млрд грн.
Кроме того, добавил Кличко, в столице начали проект по развитию медицины с применением новейших технологий, который позволяет пациентам записаться на прием к врачу в режиме онлайн.