В Ужгороде из-за менингококковой инфекции закрыли школу

Заболевание обнаружили у первоклассника. Было проведено обследование детей и взрослых, которые находились в контакте с заболевшим. Лабораторные анализы обнаружили еще у двух детей локальную форму менингококковой инфекции – назофарингит и носительство без признаков заболевания у одного взрослого. Всех госпитализировали в областную инфекционную больницу, сообщается на сайте Ужгородского городского совета.

Читайте такжеХарьковщина: в Люботине закрыли школы из-за вспышки серозного менингита

Противоэпидемическая комиссия пришла к выводу, что медицинских оснований для введения карантинных мероприятий нет, в школе проводится дезинфекция. Специалисты отмечали, что менингококк очень неустойчив во внешней среде, достаточно влажной уборки с использованием специальных средств, проветривание и других санитарных мер.

Однако родители, волнуясь за здоровье детей, не пускают их в школу и уроки посещают только треть учащихся. Поэтому принято решение временно приостановить обучение в начальной школе с сегодняшнего дня - с 14 до 20 февраля.