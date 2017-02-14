В Одессе разоблачен канал поставки наркотических и психотропных веществ в СИЗО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники органов прокуратуры области совместно с работниками регионального управления СБУ и подразделением внутренней безопасности полиции ликвидировали преступную схему доставки наркотиков и запрещенных предметов на территорию Одесского следственного изолятора.

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В частности, разоблачен и задержан полицейский из состава конвоя при перевозке целого набора наркотиков и психотропных веществ: героина, амфетамина и метадона. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

«Установлено, что ряд работников конвойной службы наладили канал поставки в Одесский СИЗО наркотических средств, которые заказывали заключенные. Полицейские выступали наркокурьерами, а также за отдельную доплату проносили на территорию режимного объекта мобильные телефоны, различные средства, другие запрещенные предметы», - сказано в сообщении.

Продолжаются следственные действия.