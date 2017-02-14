Хмельницкая область определилась с количеством госпитальных округов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время общения с журналистами.

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«Хмельницкая область выполнила все критерии и требования, сформировав три госпитальных округа (с центром в Хмельницком, Шепетовке, Каменец-Подольском – УНИАН). Министерство подаст их на утверждение Кабмину», – сказала Супрун.

Также и. о. министра подчеркнула, что отсутствует догма относительно численности госпитальных округов в областях, однако стоит учитывать критерии по оказанию соответствующих медицинских услуг.

«Например, на Волыни приняли решение создать 8 госпитальных округов. Мы считаем, что это многовато, и будем настаивать на трех. Хотя, в качестве компромисса, готовы согласиться на 5 округов», – пояснила Супрун.

Она отметила, что к концу этого года будет окончательно определена структура госпитальных округов в Украине.