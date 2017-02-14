На Луганщине расследуют обстоятельства гибели младенца

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, тело мальчика с признаками вскрытия и поджога полиция обнаружила во дворе в яме летнего душа.

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По подозрению в убийстве ребенка задержана 57-летняя женщина, у которой в гостях распивали спиртные напитки 37-летняя мать мальчика вместе с сожителем.

Мать ребенка вместе с гражданским мужем ушла в магазин, а когда вернулась, обнаружила отсутствие ребенка.

«Уже установлено, что расчленила трехмесячного мальчика и пыталась сжечь изуродованное тельце 57-летняя хозяйка дома, с которой мать оставила младенца», - сообщает полиция.

Следственным отделом главка полиции Луганской области открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Проводится досудебное следствие.