Трехлетний мальчик, которого мать выбросила из окна, умер в киевской больнице

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенку не удалось.

Женщина, которая выбросила из окна ребенка, погибла на месте инцидента от полученных травм. По предварительным данным, женщина выбросила из окна ребенка, а затем выпрыгнула сама.

Правоохранители установили личность женщины - местная жительница, 1986 года рождения. Когда правоохранители попытались попасть в ее квартиру, двери были закрыты, поэтому их пришлось взламывать.

В настоящее время открыто уголовное производство, полиция устанавливает обстоятельства трагедии.