На Донетчине 3-летний мальчик попал в реанимацию из-за отравления таблетками
В городе Волноваха Донецкой области 3-летний мальчик попал в реанимацию из-за отравления таблетками.
Как сообщает Главное управление Национальной полиции в области, информация о происшествии поступила к правоохранителям от медиков.
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«Пострадавший мальчик – из многодетной семьи, которая живет в одном из сел Волновахского района. Мать сама воспитывает 5 детей в возрасте от 3 до 22 лет», - отмечается в сообщении.
Как установили полицейские, ребенку стало плохо вечером, мальчик пожаловался на боль в животе. На утро состояние здоровья ухудшилось, и мать обратилась к медикам.
Когда мальчика доставили в больницу, он был уже без сознания. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего, решается вопрос о транспортировке его в Мариуполь, сообщили в полиции.
По предварительной информации, малыш нашел лекарство своего 22-летнего брата. «Таблетки всегда находились в недоступном месте. Как ребенок смог добраться до них, сейчас устанавливается», - говорится в сообщении.
Сейчас в семье работают полицейские ювенальной превенции. На учете в полиции семья не состояла, вела нормальный образ жизни, дети были ухоженные, добавили в ГУ НПУ.