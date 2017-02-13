На Донетчине 3-летний мальчик попал в реанимацию из-за отравления таблетками

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в области, информация о происшествии поступила к правоохранителям от медиков.

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«Пострадавший мальчик – из многодетной семьи, которая живет в одном из сел Волновахского района. Мать сама воспитывает 5 детей в возрасте от 3 до 22 лет», - отмечается в сообщении.

Как установили полицейские, ребенку стало плохо вечером, мальчик пожаловался на боль в животе. На утро состояние здоровья ухудшилось, и мать обратилась к медикам.

Когда мальчика доставили в больницу, он был уже без сознания. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего, решается вопрос о транспортировке его в Мариуполь, сообщили в полиции.

По предварительной информации, малыш нашел лекарство своего 22-летнего брата. «Таблетки всегда находились в недоступном месте. Как ребенок смог добраться до них, сейчас устанавливается», - говорится в сообщении.

Сейчас в семье работают полицейские ювенальной превенции. На учете в полиции семья не состояла, вела нормальный образ жизни, дети были ухоженные, добавили в ГУ НПУ.