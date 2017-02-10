Перинатальный центр в Киеве получит современное оборудование для спасения новорожденных

Об этом, как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время посещения Центра.

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«Ровно пять лет назад в столице открылся Перинатальный центр. За это время здесь увидели свет 33 тысячи малышей, многие из них – с критически низким весом. Благодаря профессионализму медиков и современному оборудованию сегодня удается спасать детишек, которые родились с критически низким весом», – сказал Поворозник.

По его словам, благодаря приобретению осциллятора увеличиваются шансы на спасение новорожденных, например, когда никаким другим средством проведения искусственной вентиляции легких невозможно достичь положительного результата. «Врачи уверяют, что использование осциллятора существенно уменьшает количество осложнений и повреждений легких в сложных случаях при проведении искусственной вентиляции новорожденных с диагнозами: РДС, асфиксия, незрелость легких, водянка плода, легочная гипертензия новорожденных. А это означает, что в Перинатальном центре нашего города такие аппараты непременно должны быть», – отметил Поворозник.

***Перинатальный центр Киева открыт 10 февраля 2012 года на базе Киевского городского роддома № 7, который с 1994 года специализируется на ведении преждевременных родов и выхаживании недоношенных младенцев.

Перинатальный центр обеспечивает диагностику и квалифицированное ведение беременных и рожениц из группы высокого риска, интенсивную помощь новорожденным с низкой и экстремально низкой массой тела. В Центре внедряются современные перинатальные технологии, рекомендованные ВОЗ.