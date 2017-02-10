Утверждено положение о конкурсном отборе главных врачей коммунальных больниц Киева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, за это решение на пленарном заседании проголосовал 61 депутат.

Положение имеет целью ввести максимально действенную и прозрачную процедуру назначения кандидатур на должности главных врачей заведений здравоохранения коммунального сектора города и исключить коррупционную составляющую в таких назначениях.

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В соответствующем положении прописаны сфера действия, требования к кандидатам на должности главных врачей, формирование состава конкурсной комиссии, организация работы конкурсной комиссии, ее полномочия, порядок и результаты проведения конкурса.

“В настоящее время отсутствует правовое регулирование прозрачного, четко урегулированного порядка конкурсного отбора кандидатур на должности главных врачей медицинских заведений Киева. И открытый конкурсный отбор позволит допускать к управлению медицинскими заведениями высококачественных врачей-управленцев. А возможности привлечения в конкурсную комиссию представителей общественности позволит исключить коррупционную составляющую из процесса определения и назначения лиц на руководящие должности управления медицинскими заведениями столицы”, - заявила субъект представления, депутат Киевсовета Юлия Лобан.

По ее словам, обнародование информации о таких руководителях на едином веб-портале местной власти позволит киевлянам, активистам и всем желающим контролировать процесс отбора кандидатов и быть осведомленными о профессиональных и деловых качествах главных врачей при осуществлении ими своих полномочий в будущем.

Таким образом, профессиональный целостный подход к конкурсному отбору главных врачей медицинских заведений здравоохранения коммунального сектора в городе Киеве обеспечит подбор наиболее квалифицированных специалистов, что в свою очередь обеспечит качественное управление медицинскими заведениями города.