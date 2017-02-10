В Киеве выросли показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, за этот период общее количество больных возросло более чем на тысячу человек - 14 289 против 13 099 человек.

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Рост произошел на 8,3% за счет детского населения.

Отмечается, что заболело 10 117 детей против 8 866 – рост на 12,4%, в частности, есть рост заболеваемости среди детей до 1-го года на 9,6%, от 1 до 4 лет – на 11,0%, от 5 до 9 лет – на 12,8%, от 10 до 14 лет – на 16,1%, от 15 до 17 лет – на 7,1%, а среди школьников – на 13,9%.

В то же время, по данным медиков, количество заболевших гриппом и ОРВИ среди взрослых уменьшилось на 1,5%.

С 6 по 8 февраля в лечебные заведения госпитализировано 160 человек, в том числе 111 детей.

В настоящее время в связи с отсутствием более 20% учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ в трех школах Днепровского и Деснянского районов частично (поклассово) приостановлен учебный процесс.

Как напомнили в КГГА, руководители заведений образования имеют право принимать решение о приостановке учебно-воспитательного процесса при отсутствии 20% детей от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и другими респираторными заболеваниями как на уровне школы, так и на уровне класса. К принятию такого решения рекомендуется привлекать родительские комитеты и прислушиваться к ним.