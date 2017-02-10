Из Одессы в Авдеевку отправлена еще одна фура с гуманитарной помощью.

Как сообщили УНИАН в Одесской областной государственной администрации, еще один тяжеловесный грузовик с 7-ю тоннами гуманитарной помощи для пострадавших в результате обстрелов в Авдеевке отправлен в Донецкую область.

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«Несмотря на то, что сроки ранее объявленной акции по сбору необходимой помощи людям, пострадавшим в Авдеевке, закончились, одесситы, коллективы предприятий и учреждений продолжили ее приносить. В частности, пищевые наборы для быстрого приготовления пищи, сухое детское питание, теплую одежду всех размеров для взрослых и детей», - сообщили в ОГА.

Все принесенное было укомплектовано, разложено в соответствующую упаковку и погружено в фуру.

«Областная государственная администрация выражает глубокую благодарность всем, кто принял участие в помощи пострадавшим, обнаружил человечность и неравнодушие», - подчеркнули в ОГА.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля из Одессы в Авдеевку было направлено более 40 тонн гуманитарной помощи.