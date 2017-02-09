Столичный Центр социальной реабилитации детей с инвалидностью принял первых маленьких пациентов

По словам директора Центра социальной реабилитации детей с инвалидностью Алены Терещенко, 1 февраля заведение принял первую группу из 20 детей. Это детки в возрасте от 6 до 11 лет с двигательными нарушениями. Центр рассчитан на 70 детей одновременного пребывания в день на реабилитационном процессе.

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Еженедельно введен консультационный день для дальнейшего формирования реабилитационных групп.

Популярностью в центре пользуется работа психолога с родителями. К каждой семье и ребенку с инвалидностью - особый подход. Команда специалистов во время определения реабилитационного потенциала при первичном консультировании пытается выяснить особые потребности каждого ребенка и семьи, определить оптимальное время пребывания ребенка в Центре и длительность реабилитационного процесса.

Специалистами педагогического профиля внедрена программа поддержки школьной программы ребенка во время реабилитационного процесса, будут тренинговые центры для обучения родителей, имеющих детей с инвалидностью.

Центр социальной реабилитации детей с инвалидностью создан в 2017 году на коммунальной собственности территориальной общины Киева.

Центр построен за счет Киевского городского бюджета, на что было потрачено более 80 млн. гривен.

В команде Центра работают лучшие специалисты по физической реабилитации, лечебной физкультуры, эрготерапии, кинезиотерапии, физиотерапии, специальные коррекционные педагоги, психологи, врачи детские неврологи, педиатр, психиатр и др.

За основу логистики и требований к оборудованию центра, программ и методик реабилитации была взята модель комплексной реабилитации детей с ограничением жизнедеятельности, которая разработана в центре ICP (Мюнхен, Германия), который считается лидером и законодателем новаций в реабилитации детей с инвалидностью.

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В Центре будут предоставляться услуги по первичному обследованию, видеоанализа и составление индивидуального плана реабилитации, социальной реабилитации, психолого-педагогической реабилитации, физической реабилитации, медицинского наблюдения и медицинской реабилитации, индивидуальные консультации дефектолога, логопеда, психолога и тому подобное.