В Киеве задержан заместитель руководителя медучреждения, которая требовала взятку за справку об инвалидности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, заместитель директора коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи № 2" Соломенского района города была задержана вчера.

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Указанное лицо требовало от гражданки 800 долларов за утверждение результатов комиссии по подтверждению диагноза инвалидности и направление материалов на прохождение медико-социальной экспертной комиссии.

Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.