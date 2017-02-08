Детей, отравившихся в киевских школах, уже выписали из больницы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Держспоживслужби, вспышка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпродпотребслужбы, вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся Киевской средней специализированной музыкальной школы-интерната им. Лысенко, Киевского государственного хореографического училища, Государственной художественной средней школы им. Шевченко локализована, все заболевшие дети выписаны из больницы.

В пресс-службе отметили, что по результатам эпидемического расследования установлено, что в период с 3 по 4 февраля за медицинской помощью с признаками заболевания острой кишечной инфекцией в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обратился 31 учащийся, осуществлено 42 выезда бригад медиков.

В инфекционное отделение детской больницы №1 с диагнозом "острая кишечная инфекция" были госпитализированы 9 детей.

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«По состоянию на 8 февраля все дети выписаны из больницы под расписку родителей», - сообщили в пресс-службе.

В Госпродпотребслужбе также отметили, что 4 февраля по решению постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА и распоряжениям директоров школ и училища временно приостановлен учебный процесс в этих учебных заведениях.

По результатам эпидобследования субъекта хозяйствования, который осуществляет хозяйственную деятельность по предоставлению услуг питания учащихся этих заведений образования, выявлены нарушения действующего законодательства.

В ходе эпидемического обследования для проведения лабораторных исследований отобраны пробы пищевых продуктов. Лабораторные исследования продолжаются.