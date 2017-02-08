В Мариуполе открыто "дело патологоанатомов"

Как сообщает пресс-центр СБУ, в течение прошлого года чиновники Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы, злоупотребляя доверием, взимали с близких умерших деньги за предоставление обязательных и бесплатных услуг своего заведения. За эти «услуги» вымогатели ежемесячно получали 300-500 тыс. грн.

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Оперативники спецслужбы провели 16 санкционированных обысков по месту работы, в жилых помещениях злоумышленников и в офисах коммерческих предприятий, причастных к преступной деятельности.

Во время следственных действий правоохранители изъяли более 2 млн грн, почти 175 тыс. долл., 62 тыс. евро, более 110 тыс. руб., коллекционные монеты и изделия из золота, 15 печатей фиктивных предприятий и т.н. «черную бухгалтерию».

Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.