В Мариуполе открыто "дело патологоанатомов"
Группа врачей-патологоанатомов, которые ежемесячно зарабатывали сотни тысяч гривен, требуя за свои "услуги" деньги с родственников умерших, разоблачена в Мариуполе Службой безопасности Украины совместно с прокуратурой.
Как сообщает пресс-центр СБУ, в течение прошлого года чиновники Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы, злоупотребляя доверием, взимали с близких умерших деньги за предоставление обязательных и бесплатных услуг своего заведения. За эти «услуги» вымогатели ежемесячно получали 300-500 тыс. грн.
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Оперативники спецслужбы провели 16 санкционированных обысков по месту работы, в жилых помещениях злоумышленников и в офисах коммерческих предприятий, причастных к преступной деятельности.
Во время следственных действий правоохранители изъяли более 2 млн грн, почти 175 тыс. долл., 62 тыс. евро, более 110 тыс. руб., коллекционные монеты и изделия из золота, 15 печатей фиктивных предприятий и т.н. «черную бухгалтерию».
Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.