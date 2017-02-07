В Авдеевской больнице полностью возобновлено центральное электроснабжение

Как сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья, на случай обострения ситуации снова в больнице имеется достаточный резерв медикаментов и медицинских изделий.

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«Тяжелых пациентов эвакуируют в тыловые заведения здравоохранения, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Все гражданские, военные и волонтерские бригады находятся в состоянии постоянной готовности и продолжают работать в системе единого медицинского пространства», - сообщили в Минздраве.

Для оптимальной координации поставок медикаментов, транспортных средств и направления врачей-добровольцев, волонтеров в Авдеевку, в Минздраве просят обязательно обращаться по телефону (06264) 42164 или звонить в приемное отделение Авдеевской больницы (062)3632144.