В столице выросли показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ: среди заболевших почти 70% - дети

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Читайте такжеС начала эпидемического сезона в Украине от гриппа умерли 18 человек - Минздрав

«По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости, как среди взрослого, так и среди детского населения. Так, пока взрослых заболело 6753 против 6199 (за 4-ю неделю года), рост на 8,2%, детей - 14 тыс. 828 против 13 тыс. 628, рост на 8,1%. В структуре заболеваемости за 5-ю неделю дети составляют 68,7%, как и на прошлой неделе», - отметил он.

Среди школьников зарегистрирован незначительный рост заболеваемости - 6172 случая, что составляет 41,6% (за 4-ю неделю 5474 - 40,2% общего количества заболевших детей) и 28,6% (за 4-ю неделю - 27,6%) общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью, сказал Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения столицы с 30 января по 5 февраля госпитализирован 271 человек, из них 176 - дети.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве прогнозировали новую волну гриппа в Украине с февраля до начала апреля.

В Киеве власти разрешили руководителям учебных заведений приостанавливать учебный процесс в случае отсутствия более 20% учащихся.