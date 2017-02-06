С Волыни отправили 20 тонн гуманитарной помощи жителям Авдеевки

Как передает корреспондент УНИАН, с Киевского майдана Луцк выехал 20-тонный грузовик DAF с медикаментами, продуктами питания, теплой одеждой и строительными материалами.

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По словам председателя Волынской облгосадминистрации Владимира Гунчика, все это собрано в кратчайшие сроки местным бизнесом, представителями госучреждений и организаций.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.