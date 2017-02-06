С Волыни отправили 20 тонн гуманитарной помощи жителям Авдеевки
08:19, 06 февраля 2017Новости регионов
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С Волынской области отправили 20 тонн гуманитарной помощи жителям Авдеевки Донецкой области.
С Волыни отправили 20 тонн гуманитарной помощи жителям Авдеевки / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, с Киевского майдана Луцк выехал 20-тонный грузовик DAF с медикаментами, продуктами питания, теплой одеждой и строительными материалами.
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По словам председателя Волынской облгосадминистрации Владимира Гунчика, все это собрано в кратчайшие сроки местным бизнесом, представителями госучреждений и организаций.
Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.
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