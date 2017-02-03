Чиновники Киевской горадминистрации наживались на детях-инвалидах и сиротах

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

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«Киевская местная прокуратура №9 уведомила о подозрении главного бухгалтера Департамента социальной политики КГГА, а также бывшего начальника управления бухгалтерского учета и финансов Главного управления соцзащиты населения КГГА по факту растраты средств столичного бюджета в особо крупных размерах», - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, находясь на указанных должностях злоумышленники, действуя по предварительному сговору в интересах третьих лиц, необоснованно внесли в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

«В дальнейшем на основании указанных поддельных документов на счета одного из столичных университетов из бюджета города было необоснованно перечислено свыше 870 тыс. гривен», - отметили в прокуратуре.

Главный бухгалтер по результатам расследования уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособничество в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины, бывший начальник управления – по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.

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В настоящее время местной прокуратурой в суд внесено ходатайство об избрании чиновникам меры пресечения. Также инициирован вопрос об отстранении от должности подозреваемой, которая занимает должность главного бухгалтера Департамента социальной политики КГГА.

Кроме того, проинформировали в прокуратуре, продолжается расследование в отношении должностных лиц университета по факту присвоения указанных денежных средств.