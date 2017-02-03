Из Одессы в Авдеевку направлено более 40 тонн гуманитарной помощи

Как сообщили УНИАН в Одесской областной государственной администрации, которая организовала сбор вещей, необходимых для пострадавших от обстрелов боевиков, в Донецкую область направлено 4 фуры с гуманитарной помощью, сбор которой начался 1 февраля.

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«Только за вчерашний день в пункте сбора гуманитарной помощи собрано 8 тонн муки, 500 кг риса, 700 кг макаронных изделий, 24 дизель-генераторы, 20 тонн топлива, теплые вещи, предметы гигиены и тому подобное», - отметили в ОГА.

Из четырех две фуры собрало ООО «Промтоварный рынок» (рынок 7-й километр) – предприниматели передали теплые одеяла, памперсы, фонари и прочее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Одессы, за сутки предприниматели, администрации рынков и торговые сети, а также рядовые одесситы откликнулись на призыв помочь соотечественникам в Авдеевке. «За сутки предпринимателями Одессы собрано более 7 тонн продуктов. На призыв оказать посильную поддержку жителям Авдеевки откликнулись рынки «Северный» и «Киевский», «Привоз» и «Новый рынок», а также представители сети супермаркетов. Собраны крупы, сахар, чай, продукты быстрого приготовления, консервы, хлеб, фрукты и овощи», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, коммунальное предприятие «Одесфарм» передало антибиотики, противовирусные, обезболивающие, спазмолитические, сердечные, кровоостанавливающие, бактерицидные и гипотензивные препараты, средства для обработки ран, перевязочные материалы, медицинские инструменты, аппараты для измерения артериального давления и тому подобное.