В столице организован прием вещей для гуманитарной помощи жителям Авдеевки
09:33, 03 февраля 2017Новости регионов
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В столице на базе 29 пунктов обогрева организован прием вещей для гуманитарной помощи жителям Авдеевки, которые пострадали от активизации боевых действий на востоке страны.
Прежде всего необходимы теплые одеяла и зимняя одежда / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
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Отмечается, что прежде всего необходимы: одеяла шерстяные; куртки, штаны, зимние перчатки, шапки, теплые носки; свечи; памперсы для взрослых и детей.
С адресами пунктов сбора гуманитарной помощи можно ознакомиться, зайдя по ссылке https://kievcity.gov.ua/news/47211.html.
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