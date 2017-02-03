В столице организован прием вещей для гуманитарной помощи жителям Авдеевки

В столице на базе 29 пунктов обогрева организован прием вещей для гуманитарной помощи жителям Авдеевки, которые пострадали от активизации боевых действий на востоке страны.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации. Читайте такжеСпасатели развернули в Авдеевке 7 мобильных пунктов обогрева Отмечается, что прежде всего необходимы: одеяла шерстяные; куртки, штаны, зимние перчатки, шапки, теплые носки; свечи; памперсы для взрослых и детей. С адресами пунктов сбора гуманитарной помощи можно ознакомиться, зайдя по ссылке https://kievcity.gov.ua/news/47211.html.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter