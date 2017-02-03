Врачи спасают зрение британскому фотографу, раненому при обстреле Авдеевки

Во время массированного обстрела боевиками Авдеевки британскому фотожурналисту выбило глаз, второй глаз также сильно пострадал. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил главврач днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Фотографа доставили из Авдеевки в Днепр около 4:00. Врачи сейчас делают все возможное, чтобы сохранить ему зрение. Состояние пациента - средней тяжести.

Читайте такжеСпасатели развернули в Авдеевке 7 мобильных пунктов обогрева

Рыженко также сообщил, что бойцы, поступившие за последние время в больницу Мечникова, идут на поправку. Двое бойцов - в реанимации.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.