В Киеве растут показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

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«Рост заболеваемости происходит за счет как взрослого, так и детского населения», - отметил он.

Так, за указанный период заболели 8866 детей - рост на 8,8%. В частности, среди детей до 1 года наблюдается рост заболеваемости на 9,2%, от 1 года до 4 лет - на 4,7%, от 5 до 9 лет - на 9,9%, от 10 до 14 лет - на 10,6%, от 15 до 17 лет - на 17%.

Кроме того, увеличилось количество больных среди школьников на 11,5% и взрослых - на 7,5%.

По словам Поворозника, за отчетный период госпитализирован 121 человек, из них - 74 ребенка.

Как сообщал УНИАН, 30 января в КГГА сообщили, что среди столичных школьников зафиксирован незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако общий показатель заболеваемости ниже эпидпорога в 1,7 раза.