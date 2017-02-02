Спасатели развернули в Авдеевке 7 мобильных пунктов обогрева

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по состоянию на 18:00 в мобильные пункты обогрева обратилось 490 человек, из них 170 человек преклонного возраста и 101 ребенок.

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Пункты обогрева обеспечены тепловыми пушками и подключены к генератору 88 кВт, в них можно согреться, получить горячий чай, еду и зарядить мобильные телефоны. Рядом с мобильными пунктами обогрева работают три полевые кухни, отметили в ГСЧС.

Общую координацию мероприятий по защите населения и проведения аварийно-восстановительных работ осуществляет областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. «В целом на территории области к аварийно-спасательным и другим безотлагательным работам привлечено 229 человек и 54 единицы техники, в том числе от ГСЧС - 90 человек и 30 единиц техники», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, и не соглашаются прекратить огонь.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

По словам президента Петра Порошенко, принимаются необходимые меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирные дома и 3,5 тыс. частных домов: военные развернули зимние палатки, военно-полевые кухни, правительство обеспечило генераторами; также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.