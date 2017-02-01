В Авдеевке от осколочных ранений погибла женщина

13:31, 01 февраля 2017
Новости регионов
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В Авдеевке от осколочных ранений погибла женщина.

@MVS_UA

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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«Авдеевка. Результат утреннего обстрела боевиками города. Буквально 20 минут назад на вул. Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями», - написал он.

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