Львовщина: на программу борьбы с онкозаболеваниями выделено более 95 млн грн

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, сессией облсовета внесены изменения в показатели областного бюджета на 2017 год, в частности, дополнительно зачислено в спецфонд областного бюджета 95 млн 757 тыс грн на программу по борьбе с онкозаболеваниями.

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По словам и.о.директора департамента здравоохранения Ирины Микичак, благодаря этому решению финансирование мероприятий, предусмотренных проектом Всемирного банка "Онкопревенция и внедрение эффективных противоопухолевых технологий в Львовской области", начнут уже с февраля.

"Это прежде всего – приобретение магнитно-резонансного томографа для областного онкологического диагностического центра (38 млн грн), кольпоскопов для шести скрининговых центров и микроскопов всех цитологических лабораторий (4,5 млн грн), почти миллион комплектов для гинекологического обследования всех женщин области (7,5 млн грн) и медицинское оборудование компании Siemens (40,5 млн грн) для шести межрайонных скрининговых центров, а также гинекологические кресла, операционные столы, лампы (3,2 млн грн.", - сообщила чиновник.

В том числе планируется направить на обучение медицинских работников Львовской области 1,6 млн грн.