Красный Крест работает над доставкой гуманитарной помощи в Авдеевку

13:56, 31 января 2017
Новости регионов
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Международный комитет Красного Креста заявляет о том, что ведет работу с целью доставки гуманитарной помощи населению Авдеевки, которая обстреливается российскими боевиками.

УНИАН

Об этом сообщает МККК в Twitter.

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"Авдеевка: при морозе -18 °C у жителей нет ничего - воды, света, отопления. Мы работаем над доставкой людям необходимой помощи. Снаряды повредили жилые дома и необходимую инфраструктуру. Обстрелы продолжаются, люди теряют надежду. Нужно обеспечить безопасность гражданских лиц. Правила войны должны соблюдать все стороны конфликта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.

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