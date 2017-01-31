Красный Крест работает над доставкой гуманитарной помощи в Авдеевку
13:56, 31 января 2017Новости регионов
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Международный комитет Красного Креста заявляет о том, что ведет работу с целью доставки гуманитарной помощи населению Авдеевки, которая обстреливается российскими боевиками.
Красный Крест работает над доставкой гуманитарной помощи в Авдеевку / УНИАН
Об этом сообщает МККК в Twitter.
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"Авдеевка: при морозе -18 °C у жителей нет ничего - воды, света, отопления. Мы работаем над доставкой людям необходимой помощи. Снаряды повредили жилые дома и необходимую инфраструктуру. Обстрелы продолжаются, люди теряют надежду. Нужно обеспечить безопасность гражданских лиц. Правила войны должны соблюдать все стороны конфликта", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.
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