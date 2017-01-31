Из Авдеевки вывозят людей с особыми потребностями и больных - Жебривский

Из Авдеевки вывозят людей с особыми потребностями и больных. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.

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Он отметил, что всеобщей эвакуации пока нет, хотя к такому варианту развития событий власти готовы.

"Решение о полномасштабной эвакуации не принимаем. Но уже полностью подготовились к ней на случай объявления эвакуации.

По состоянию на этот час: Вывозим с Авдеевки людей с особыми потребностями в Костянинивку и Белецкое, вывезли с больничной реанимации тяжелобольных. Перемещаем их в константиновскую больницу, одна семья изъявила желание вывезти из города своих детей. Военнослужащие гражданско-военного сотрудничества помогают этой семье организовать вывоз детей", - написал Жебривский.

В Авдеевке третьи сутки продолжаются массированный обстрелы. В городе вчера были ранены два человека, еще два получили ранения сегодня. В понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и поручил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы. Объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации со стороны боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте.