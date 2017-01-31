В Авдеевке закрыли школы, детей готовятся вывозить из города - журналист

Журналист Deutsche Welle Анастасия Магазова в Facebook сообщила, что в Авдеевке закрыли школы, а глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский заявил о подготовкек эвакуации детей из города.

Сегодня, 31 января, боевики продолжили штурм позиций сил АТО возле Авдеевки. Однако наступление было отбито, также в 72-й бригаде сообщили о ликвидации террориста по кличке "Консул", пишет ТСН.

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29 и 30 января в результате эскалации конфликта на Донбассе погибли восемь украинских военных. Еще 26 получили ранения. Российские СМИ сообщают о гибели одного из главарей группировки "Восток".

30 января боевики перебили последнюю линию снабжения, которая питала энергией Авдеевский коксохимический завод. Благодаря предприятию город получал тепло, воду и электричество. В городе было объявлено чрезвычайное положение. ГСЧС срочно перебросила в Авдеевку дополнительные технические средства: мощные генераторы, тепловые пушки, большие палатки, буржуйки, кухни, воду, продукты питания.

На Донетчине разворачивают места приема тысяч жителей Авдеевки. В течение дня из города могут эвакуировать до 8 тысяч человек.