В Днепре установили истинную причину огнестрельного ранения 6-летнего мальчика

В Днепре полиция установила, что родители 6-летнего мальчика дали ложные показания об огнестрельном ранении ребенка неизвестным на улице.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, полиция Днепра выяснила, что вечером 23 января пострадавший ребенок вместе с матерью находились в гостях. В то время, когда взрослые находились на кухне, мальчик вместе с другим 7-летним ребенком находились в комнате. Вдруг послышался хлопок, а когда взрослые прибежали в комнату, то увидели раненного ребенка. Выяснилось, что дети нашли пистолет под патрон Флобера и во время игры с ним неожиданно раздался выстрел.

Читайте такжеПолтавщина: в результате взрыва гранаты ранены шестеро детейРебенка мать самостоятельно доставила в больницу, а когда в медицинское заведение прибыли правоохранители, женщина рассказала, что якобы мальчика травмировали на улице. Это натолкнуло полицейских на ложный путь. В результате несколько дней все силы полицейских Самарского отделения полиции были направлены на поиск уличных хулиганов. Была отработана прилегающая к месту происшествия территория с целью обнаружения вещественных доказательств, опрошено около 40 подростков, отработаны 3 школы. Во время подворового обхода полицейские опросили более 30 жителей близлежащих домов. Очевидно, что получить какую-либо информацию, которая бы помогла раскрыть преступление, не удалось.

В дальнейшем, в результате проведения комплекса негласных следственных действий был установлен настоящий ход события.

В полиции отметили, что в связи с новыми обстоятельствами дела рассматривается возможность переквалификации преступления со ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) на ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Есть ли в действиях взрослых состава преступления, установит следствие.

Сейчас раненный мальчик находится в нейрохирургическом отделении областной детской больницы. Его прооперировали – у него из груди вынули пулю. Ребенок самостоятельно ест, рядом находятся родители, врачи считают, что вскоре пациент поедет домой.

Читайте такжеВ Луганской области из-за взрыва неизвестного предмета ранены 3 человекаКак сообщал УНИАН, в Днепре вечером 23 января шестилетний мальчик был доставлен в детскую больницу с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки. Ребенка прооперировали.

Мать с отчимом сообщили полицейским, что около 20:00 они с ребенком проходили возле арки по ул. 20 лет Победы, когда услышали выстрел. После этого мальчик почувствовал резкую боль в области спины слева и родители на собственном автомобиле доставили ребенка в больницу.

По данному факту следственным отделом Самарского отделения полиции Днепра было открыто Уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).