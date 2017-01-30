Во Львовской области угарным газом отравились трое человек, среди них младенец

В частном доме на Яворовщине отравились угарным газом три человека, среди которых двое детей, сообщает Zaxid.net.

Читайте такжеВо Львове младенец и двухлетний ребенок отравились угарным газомКак информирует департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА, случилось это 29 января в 16:10 в частном жилом доме на ул.Чайковского в с.Шкло.

Вероятно, угарным газом отравились 32-летняя жительница и двое детей: 9 лет и ребенок 2016 года рождения. Их госпитализировали в детское отделение Новояворовской районной клинической больницы.

Отметим, что отопление в доме – газ и печное (дрова). Работники ПАО «Львовгаз» временно прекратили подачу газа к отопительному котлу для выяснения причин отравления.