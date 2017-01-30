Среди школьников Киева растут показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

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В частности, за минувшую неделю в столице зарегистрировано 19 827 больных гриппом и ОРВИ (против 19 850 человек, заболевших за предыдущую неделю), показатель заболеваемости составил 682,1 (за предыдущую неделю 682,9), что ниже эпидемиологического порога в 1,7 раза.

«Сейчас в столице интенсивность эпидемиологического процесса остается на уровне, характерном для данного периода года. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости среди взрослого населения и рост среди детского», - сказал Поворозник, уточнив, что взрослых заболело 6 199 против 7 533 за предыдущую неделю (снижение на 21,5%), детей – 13 628 против 12 317 (рост на 9,6%). «В структуре заболеваемости дети составляют 68,7% (за предыдущую неделю 62,1%)», – отметил Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 4 неделю госпитализировано 266 человек, из них 189 – дети.

«Среди школьников зарегистрирован незначительный рост заболеваемости, 5474 случаев, что составляет 40,2% от общего количества заболевших детей и 27,6% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью», – отметил заместитель председателя КГГА.