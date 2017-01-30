В Славянске на территории больницы прогремел взрыв
В Славянске полицейские проводят проверку по факту взрыва на территории местной больницы.
Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
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Отмечается, что вчера, 29 января, около 17.30 в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение, что во дворе травматологического отделения больницы на улице Шевченко прогремел взрыв. Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал.
По информации правоохранителей, взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборная по улице Шевченко.
По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывной пакет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции.