В Славянске на территории больницы прогремел взрыв

Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

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Отмечается, что вчера, 29 января, около 17.30 в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение, что во дворе травматологического отделения больницы на улице Шевченко прогремел взрыв. Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал.

По информации правоохранителей, взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборная по улице Шевченко.

По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывной пакет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции.