Количество жертв среди мирного населения на Донбассе продолжает увеличиваться - ОБСЕ

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте ОБСЕ.

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"С большой озабоченностью я слежу за последним увеличением жертв среди гражданских в конфликте на востоке Украины. Отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине подтверждают по меньшей мере шестерых погибших гражданских лиц с обеих сторон линии соприкосновения в последние две недели. По крайней мере трое среди этих жертв погибли из-за обстрелов, остальные, очевидно, через мины. Несколько гражданских получили ранения, среди них трехлетний мальчик", - проинформировал Сайдик.

"Я призываю все стороны сделать все возможное, чтобы прекратить эту тревожную тенденцию при помощи полного соблюдения режима прекращения огня, (дальнейшего) прогресса в разведении сил и в разминировании, а также путем выполнения их обязательств по отводу вооружения от линии соприкосновения", - подчеркнул он.