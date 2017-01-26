В Днепропетровской области расследуют факт загрязнения мазутом реки Днепр

В Днепропетровской области по факту утечки мазута в реку Днепр в речном порту города Каменское начаты уголовные производства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, в рамках открытых уголовных производств по ч.1 ст. 276 (нарушение прав безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) и ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины полиция устанавливает обстоятельства медленного затопления плавкрана в речпорту г. Каменское на р. Днепр.

Читайте такжеЖитомирщина: в Барановском районе снова загрязнили две рекиВ полиции отметили, что в четверг, 26 января, в Каменском горсовете прошло экстренное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием правоохранителей, чиновников и общественных деятелей, где обсуждались проблемы утопающего плавкрана.

В то же время, местные СМИ распространили информацию о якобы разливе в реку Днепр мазута в количестве 300 тонн. Достоверность этой информации сейчас проверяют следователи, представители ГСЧС, экологическая инспекция и комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.