На Одещине зафиксировано 9 случаев заражения вирусным гепатитом

Как сообщает сайт Татарбунарской РГА, все больные госпитализированы в инфекционное отделение Татарбунарской ЦРБ.

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Гепатит А (болезнь Боткина, эпидемический гепатит) - острое инфекционное заболевание, которое протекает с общей интоксикацией и преимущественно поражает печень.

Заражение гепатитом А происходит через пищу, зараженную воду, а также контактно-бытовым путем. Прежде всего, вирус попадает в пищу с рук, загрязненных при пользовании телефоном, ручками дверей на объектах обще го пользования (магазины, кафе и проч.), поручнями автобуса и т.д.

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Для защиты от заражения вирусом, нужно делать элементарные действия: перед употреблением овощей и фруктов, их следует сначала тщательно вымыть, а затем обдать кипятком (воду перед этим необходимо кипятить около пятнадцати минут); нужно постоянно мыть руки, гигиеническими средствами, а особенно после пребывания в местах общего пользования.