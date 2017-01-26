На Одещине зафиксировано 9 случаев заражения вирусным гепатитом
В период с 14 декабря 2016 года по 23 января 2017 года было зарегистрировано 9 случаев заболеваний вирусным гепатитом А, из них 8 случаев у детей и один у взрослого.
Как сообщает сайт Татарбунарской РГА, все больные госпитализированы в инфекционное отделение Татарбунарской ЦРБ.
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Гепатит А (болезнь Боткина, эпидемический гепатит) - острое инфекционное заболевание, которое протекает с общей интоксикацией и преимущественно поражает печень.
Заражение гепатитом А происходит через пищу, зараженную воду, а также контактно-бытовым путем. Прежде всего, вирус попадает в пищу с рук, загрязненных при пользовании телефоном, ручками дверей на объектах обще го пользования (магазины, кафе и проч.), поручнями автобуса и т.д.
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Для защиты от заражения вирусом, нужно делать элементарные действия: перед употреблением овощей и фруктов, их следует сначала тщательно вымыть, а затем обдать кипятком (воду перед этим необходимо кипятить около пятнадцати минут); нужно постоянно мыть руки, гигиеническими средствами, а особенно после пребывания в местах общего пользования.