В Сумской области из-за неотапливания психбольницы от пневмонии умерла пациентка

В Сумской области из-за несоблюдения температурного режима в областной психиатрической больнице №2 в селе Высокое Ахтырского района от пневмонии умерла пациентка.

Читайте такжеВР хочет запретить меру пресечения в виде заключения людей в психбольницыКак сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, об этом сегодня, 23 января, во время аппаратного совещания в ОГА доложил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.

«Из 200 пациентов областной психиатрической больницы №2, которые из-за блокирования автобусов сотрудниками заведения остались в холодных корпусах, у 9 поставлен диагноз грипп, у 8 – ОРВИ. Трое пациентов доставлены в Ахтырскую районную больницу: два человека в терапевтическое отделение и одна женщина с пневмонией в реанимационное отделение. 22 января женщина, которая находилась в реанимационном отделении, умерла от пневмонии. Во время патологоанатомического вскрытия подтвержден диагноз тотальной левосторонней пневмонии и правой нижнедолевой», – отметил чиновник.

При этом Бутенко напомнил, что в селе Высокое Ахтырского района пациентов психиатрической больницы содержали при температуре +9 градусов. Руководство облуправления здравоохранения предложило перевести их в другое медицинское учреждение такого же профиля, однако персонал больницы препятствовал этому, и поэтому удалось вывезти лишь часть больных – 24 человека.

По словам чиновника, созданная по распоряжению председателя ОГА рабочая группа предложила оптимизировать сеть психиатрических заведений Сумской области.

«Уже завтра по этому вопросу комиссия посетит Роменскую и Глуховскую психиатрические больницы. А потом вынесет на общее собрание и обсуждение депутатов и на сессию областного совета вопрос относительно дальнейшего функционирования ахтырского заведения», – сообщил Бутенко.

Читайте такжеВ Левоньковской психиатрической больнице не лечение, а рабство - правозащитникиВ свою очередь председатель Сумской ОГА Николай Клочко отметил, что значительная вина в сложившейся ситуации лежит на руководстве учреждения.

«Мне не понятно, куда делись 22 млн грн, которые мы выделяли в прошлом году этому заведению. С этим вопросом надо отдельно разбираться, ведь я лично распределил туда 1,5 млн грн медицинской субвенции. Хотя сейчас руководство больницы пытается прикрыть свое бездействие байками о том, что деньги на заведение не выделялись», – подчеркнул Клочко.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области Ахтырским местной прокуратурой 17 января начато уголовное производство по факту содерживания пациентов Коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумская областная психиатрическая больница №2» в неотапливаемых помещениях. Установлено, что в указанном медицинском учреждении длительное время сохранялась низкая температура, пациенты находились в недопустимых условиях, что привело к заболеванию пяти человек пневмонией. В ЕРДР внесены сведения по ч.1 ст.127 (пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция такой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.