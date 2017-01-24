В Житомире выявили нарушение санитарных норм в столовой гимназии, где отравились ученики

В Житомире специалисты выявили нарушение санитарных норм в столовой гимназии, где отравились 19 учеников.

Об этом сообщает официальный сайт ГУ «Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

Читайте такжеВ Житомире с пищевым отравлением госпитализированы 13 учеников гимназииКак отмечается в сообщении, «во время обследования в Житомирской гуманитарной гимназии №23 выявлены нарушения санитарного законодательства - нарушается поточность производственного процесса на пищеблоке (частично разделочные столы и инвентарь не промаркированы), нарушаются регламенты приготовления дезрастворов и дезинфекционного режима на пищеблоке, условия хранения уборочного инвентаря, некачественно проведена уборка на пищеблоке».

По данным центра, по состоянию на 23 января заболели 19 учеников.

В то же время в Житомирском городском совете во время брифинга эти данные частично опровергли, отметив, что предварительно установленный диагноз больным детям «пищевое отравление» не подтвержден.

Читайте такжеПервая помощь при пищевом отравлении «Диагноз «пищевое отравление» не подтвердился, на данном этапе установлен предварительный диагноз – «вирусная инфекция». Среди пострадавших есть те, кто не питался в школьной столовой»,- отмечали участники брифинга.

Так, заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов уточнил, что еще ожидают результаты анализа относительно возбудителя вспышки.

«Сейчас специалисты отмечают, что, по их данным, дети заболели из-за вирусной инфекции»,- говорилось, в частности, на брифинге.

По состоянию на 16 часов сегодняшнего дня, по информации Хренова, в двух больницах Житомира находятся четверо детей - один школьник лечится в городской детской больнице и еще трое - в областной детской. Остальных детей, пролечив, выписали,

Обучение в гимназии приостановили с сегодняшнего дня до 27 января включительно.

Точные причины заболевания учеников гимназии устанавливают медики.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Житомире было открыто уголовное производство по факту отравления учащихся гимназии.

Житомирской местной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о нарушениях санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеСупрун презентовала в Житомире медицинскую электронную систему и электронную карту пациентаТакже были зафиксированы случаи отравления детей, которые не питались в столовой учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в Житомире с пищевым отравлением были госпитализированы 13 учеников гимназии № 23.