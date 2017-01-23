Во Львове младенец и двухлетний ребенок отравились угарным газом

Двое маленьких детей отравились угарным газом в Шевченковском районе Львова. Их в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу. Причины выясняются, сообщает Zaxid.net.

Читайте такжеВо Львовской области семь человек отравились угарным газомПо информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, 22 января в 18:41 в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома на ул.Шевченко отравились, вероятно, угарным газом двое детей 2014 и 2016 года рождения.

Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Львовской городской детской клинической больницы.

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