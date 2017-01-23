В Одесской области водолазы обнаружили тела провалившихся под лед мужчины и ребенка

В Одесской области спасатели сегодня обнаружили мертвыми мужчину и ребенка, которые 22 января провалились под лед на водоеме в Раздельнянском районе.

Читайте такжеВ Киеве спасли четырех рыбаков на льдине, еще 50 помогли выбраться на берегКак сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, в 10:30 водолазы обнаружили тела двух людей, пропавших на Кучурганском водохранилище, – мальчика (2006 г. р.) и мужчины (1984 г. р.).

Читайте такжеВыход на лёд и рыбная ловля - чрезвычайная угроза для жизни и здоровья людейКак сообщал УНИАН, 22 января в 15:25 в службу спасения «101» поступило сообщение, что в пгт Лиманское Раздельнянского района Одесской области на Кучурганском водохранилище 4 человека провалились под лед. Они находились на расстоянии 500 м от берега и на глубине 3 м. Местные рыбаки спасли двох человек - мальчика (2009 г. р.), и мужчину (1988 г. р.). Пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение с диагнозом "переохлаждение". Еще двоих искали спасатели.