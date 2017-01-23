В Житомире с пищевым отравлением госпитализированы 13 учеников гимназии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов.

Читайте такжеВ детском саду Дарницкого района столицы отравились дети "Ситуация по состоянию на 21 января следующая: заболело всего 13 детей, 10 детей получают медицинскую помощь в Житомирской детской городской больнице, 3 детей - в Житомирской областной больнице, все они - школьники Житомирской городской гуманитарной гимназии № 23 из разных классов разного возраста. Состояние детей удовлетворительное, они получают бесплатную медицинскую помощь", - сообщил Хренов.

Оперативная информация по состоянию на 9.00 часов 22 января: "В городской детской больнице находятся 11 детей. Ночью поступил ученик 9 класса. Состояние всех детей с положительной динамикой. В гимназии вчера были проведены все необходимые дезинфицирующие мероприятия, взяты пробы и мазки. Будет проводиться генеральная уборка», - написал в Facebook заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов.

Дети обратились к врачам с жалобами 20 и 21 января.

«Все необходимые анализы собраны, на данный момент возбудитель не определен. Проведены экспресс-тесты - сальмонеллеза не обнаружено. Большинство признаков указывают на то, что это бактериальная инфекция, поэтому все дети получают антибактериальную и дезинтоксикационную терапию», - сказал Хренов.

Читайте такжеВ Кривом Роге девочки 3 и 6 лет госпитализированы с тяжелым наркотическим отравлениемПо словам заместителя мэра, в столовой гимназии № 23 уже начаты проверки.

"Все службы информированы. С понедельника, 23 января, в столовой этой гимназии временно прекращают питание до установления причин отравления", - отметил Хренов.

По его словам, ученики гимназии смогут питаться в столовых других учебных заведений.

Хренов заверил, что ситуация находится на контроле.