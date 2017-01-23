Супрун презентовала в Житомире медицинскую электронную систему и электронную карту пациента

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Житомире презентовала медицинскую электронную систему и электронную медицинскую карту пациента.

Читайте такжеВ Минздраве подписан меморандум по внедрению электронной системы здравоохраненияКак передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила 20 января журналистам на пресс-конференции после того, как приняла участие в презентации современной системы электронной регистрации в поликлинике № 2 КУ «Центральная городская больница №1 г. Житомира».

В этой поликлинике для создания электронной медицинской системы установили 37 компьютеров: в регистратуре, лаборатории, рентгенологическом отделении, кабинетах семейных врачей и тому подобное.

Благодаря этой системе в поликлинике можно будет оформить, в частности, электронную медицинскую карту.

"Очень важно, чтобы электронная система здравоохранения действовала и на уровне пациентов, и на уровне взаимодействия всех амбулаторий, лабораторий и других медицинских учреждений», – сказала Супрун.

Читайте такжеМинздрав распространит житомирский опыт создания госпитальных округовОна отметила, что с внедрением электронной медицинской карты пациент, который попадает в приемное отделение, сможет максимально быстро получить диагноз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, в течение этого года городские власти Житомира планируют компьютеризировать медицинскую сеть города.

Медицинская электронная система позволит пациенту иметь доступ к своей медицинской карты в медучреждениях. Здесь также автоматизируют ключевые позиции работы медучреждений: регистратуру, кабинеты врачей, лаборатории, диагностику; внесут информацию о персонале медицинского учреждения, первичную информацию о пациентах; установят web-доступ к электронной очереди пациентов и создадут возможность записи на прием к врачу через Интернет.

Справка УНИАН. На замену старой компьютерной техники - приобретение сервера, а также на создание современной компьютерной локальной сети в 2016 году из городского бюджета Житомира было выделено 677,52 тыс. грн, а в этом году планируется потратить еще 2,5 млн грн.