В детском саду Дарницкого района столицы отравились дети

По оперативному сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве зарегистрировано 4 случая заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, посещающих дошкольное учебное заведение (ясли-сад) № 634 Дарницкого района столицы.

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, заболевания зарегистрированы среди детей младшей группы - 2 случая и двух старших групп - по 1 случаю. Читайте такжеНа Львовщине госпитализированы четверо детей, которые отравились тирамису Детей с диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализировали в инфекционное отделение Киевской городской детской клинической больницы № 2. При лабораторном обследовании у 3-х детей выявлен антиген ротавируса. Специалистами проведено внеплановое обследование дошкольного учебного заведения № 634 Дарницкого района Киева. В ходе осуществления внепланового мероприятия госнадзора отобрано 40 смывов с объектов окружающей среды, пробы пищевых продуктов. Бактериологически обследовано работников заведения, лабораторные исследования продолжаются.

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