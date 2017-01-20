Международные организации окажут помощь регионам, которые первыми запустят медицинскую реформу
Львов, Полтава и другие регионы, которые первыми запустят медицинскую реформу, получат техническую и организационную помощь в рамках трехстороннего проекта, который стартовал при участии Всемирного банка, Швейцарского бюро сотрудничества и Министерства здравоохранения.
Как сообщили УНИАН в Минздраве, проект «Поддержка реформ и эффективного управления в сфере здравоохранения в Украине» будет длится 3 года и будет иметь несколько компонентов. На его реализацию предусмотрено 2 млн 600 тыс швейцарских франков.
Читайте такжеВ Одессе представлен пилотный проект "системы общественного здоровья"
Как подчеркнула и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, главная цель проекта – помощь внедрению реформ на региональном уровне и противодействие коррупции во время закупок медпрепаратов и изделий медицинского назначения.
«Этот проект будет реализован в Львовской, Полтавской областях, и надеемся, его положительный опыт будет распространен по всей Украине. Сотрудничество с регионами – это часть программы по децентрализации, которую мы поддерживаем, и мы хотим поощрить те области, которые являются лидерами и больше всего делают в теме реформирования. Есть два компонента проекта: техническая помощь с целью имплементации реформ в регионах и противодействие коррупции», – подчеркнула Супрун.
Читайте такжеМеждународные организации "сэкономили" Украине деньги на закупки лекарств, просто снизив необходимые квоты - эксперт
В свою очередь заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк напомнил, что Минздрав работает с международными организациями по многим направлениям, и нынешний проект важен в контексте реализации проекта Всемирного банка «Улучшение охраны здоровья на службе у людей», который предполагает использование займа в размере 214,73 млн долл США.
«В этом году будет проходить активная фаза реализации проекта Мирового банка в регионах, где запланировано много закупок. Очень важным запросом со стороны общества является отсутствие коррупции и прозрачность тендеров. Мы попросили коллег реализовать современную систему предотвращения коррупции и построения прозрачности во время закупок», – рассказал заместитель министра.
Ковтонюк добавил, что теперь контроль будет осуществляться не на этапе проверок после проведения закупок, а путем построения процессов, которые изначально исключат коррупцию.
***
Продолжительность проекта: 2017-2020 гг. Регионы: Полтавская обл., Львовская обл. и другие регионы. Учреждение, которое внедряет: Всемирный банк (команда специалистов по вопросам здравоохранения Представительства Всемирного банка в Украине) совместно с Минздравом и выбранными областями.
Финансирование из трастового фонда (грант): Швейцарское Бюро сотрудничества.
Бюджет: 2 600 000 швейцарских франков.
Проект состоит из 2 компонентов:
Техническая помощь избранным регионам во внедрении приоритетных направлений реформы здравоохранения и помощь Правительства в принятии решений на основе регионального опыта;
Повышение институциональной способности с целью улучшения управления и борьбы с коррупцией в секторе здравоохранения, мониторинга закупок и финансовой деятельности проекта «Улучшение охраны здоровья на службе у людей».