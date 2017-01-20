Международные организации окажут помощь регионам, которые первыми запустят медицинскую реформу

Как сообщили УНИАН в Минздраве, проект «Поддержка реформ и эффективного управления в сфере здравоохранения в Украине» будет длится 3 года и будет иметь несколько компонентов. На его реализацию предусмотрено 2 млн 600 тыс швейцарских франков.

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Как подчеркнула и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, главная цель проекта – помощь внедрению реформ на региональном уровне и противодействие коррупции во время закупок медпрепаратов и изделий медицинского назначения.

«Этот проект будет реализован в Львовской, Полтавской областях, и надеемся, его положительный опыт будет распространен по всей Украине. Сотрудничество с регионами – это часть программы по децентрализации, которую мы поддерживаем, и мы хотим поощрить те области, которые являются лидерами и больше всего делают в теме реформирования. Есть два компонента проекта: техническая помощь с целью имплементации реформ в регионах и противодействие коррупции», – подчеркнула Супрун.

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В свою очередь заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк напомнил, что Минздрав работает с международными организациями по многим направлениям, и нынешний проект важен в контексте реализации проекта Всемирного банка «Улучшение охраны здоровья на службе у людей», который предполагает использование займа в размере 214,73 млн долл США.

«В этом году будет проходить активная фаза реализации проекта Мирового банка в регионах, где запланировано много закупок. Очень важным запросом со стороны общества является отсутствие коррупции и прозрачность тендеров. Мы попросили коллег реализовать современную систему предотвращения коррупции и построения прозрачности во время закупок», – рассказал заместитель министра.

Ковтонюк добавил, что теперь контроль будет осуществляться не на этапе проверок после проведения закупок, а путем построения процессов, которые изначально исключат коррупцию.

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Продолжительность проекта: 2017-2020 гг. Регионы: Полтавская обл., Львовская обл. и другие регионы. Учреждение, которое внедряет: Всемирный банк (команда специалистов по вопросам здравоохранения Представительства Всемирного банка в Украине) совместно с Минздравом и выбранными областями.

Финансирование из трастового фонда (грант): Швейцарское Бюро сотрудничества.

Бюджет: 2 600 000 швейцарских франков.

Проект состоит из 2 компонентов:

Техническая помощь избранным регионам во внедрении приоритетных направлений реформы здравоохранения и помощь Правительства в принятии решений на основе регионального опыта;

Повышение институциональной способности с целью улучшения управления и борьбы с коррупцией в секторе здравоохранения, мониторинга закупок и финансовой деятельности проекта «Улучшение охраны здоровья на службе у людей».