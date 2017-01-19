В Винницкой области расследуют смерть малолетней девочки в больнице

В Винницкой области правоохранительные органы расследуют факт смерти малолетней девочки, которая скончалась 16 января в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Винницкой областной детской клинической больницы.

Читайте такжеВ Донецкой области прокуратура расследует смерть младенца в роддомеКак сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, состояние расследования факта смерти малолетнего ребенка, 2015 года рождения, из с. Бахтин Мурованокуриловецкого района взято на контроль прокуратуры.

Девочка была доставлена в тяжелом состоянии из Мурованокуриловецкой больницы, где она находилась на плановом лечении, и 16 января умерла в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Винницкой областной детской клинической больницы.

Уголовное производство было зарегистрировано Могилев-Подольской местной прокуратурой по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками (ч. 2 ст. 140 УК Украины) в конце 2016 года.

Девочку в больницу доставили с высокой температурой, а по недосмотру медработников (предварительно из-за неправильно установленного катетера) ребенку пришлось ампутировать руку.

Читайте такжеВо Львове врача-анестезиолога обвинили в непрофессионализме, что привело к смерти 18-летней пациенткиТакже в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту смерти ребенка. Сейчас по уголовным производствах проводятся необходимые следственные действия.

По словам медиков, у ребенка была врожденное заболевание и отставание в развитии.