В Днепровском районе Киева объявили карантин из-за бешенства

Органы власти объявили карантин в Днепровском районе г.Киева в связи со вспышкой бешенства среди домашних животных. Об этом сообщает сайт Днепровской РГА.

Как сообщается, территория Днепровского района, ограниченная улицами Сулеймана Стальского, Братиславской, Миропольской и проспектом Алишера Навои, признана угрожающей зоной, на которой введены карантинные ограничения по бешенству.

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Карантин ввели на 60 дней. Владельцам домашних любимцев, которые проживают на этой территории, рекомендуют провести профилактические прививки животных.

Бешенство – острое особо опасное инфекционное заболевание, которое вызывается нейротропным вирусом и характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы (энцефалит) и всегда, при отсутствии своевременного адекватного лечения заканчивается смертью больного. Источником инфекции для человека может быть любое теплокровное животное. Хотя на территории Украины основной источник бешенства – до 60,0% – это лисы.

Читайте такжеВ Ивано-Франковской области бешеная крыса искусала женщинуОпасны также укусы других животных: барсуков, енотов, енотовидных собак, куниц, хорьков, ласк, волков, летучих мышей, из домашних животных наиболее часто поражаются кошки и собаки.

Для лечебно-профилактической иммунизации применяется антирабическая вакцина и иммуноглобулин. Курс иммунизации состоит из 6 инъекций антирабической вакцины. Иммуноглобулин дополнительно назначается при тяжелых укусах.

В Днепровском районе города Киева функционируют 2 антитирабических кабинеты по адресам: улица Митрополита Андрея Шептицкого, 5 (тел. 517-73-63) и улица Петра Запорожца, 26 (тел. 512-30-68).