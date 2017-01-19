Киев в 2016 году приобрел 20 спецмашин для перевозок людей с особыми потребностями

В 2016 году Киев приобрел 20 спецмашин для перевозок людей с особыми потребностями, на что потратил 29,993 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Читайте такжеВ Киеве центр защиты беспризорных детей получил право на аренду земельного участка, где он расположенСейчас 15 спецединиц транспорта уже задействовано в перевозках в столице, еще 5 единиц – проходят процедуру дооформления.

«В 2016 году за счет городского бюджета мы закупили 15 спецавтомобилей: 5 новых автомобилей Renault Dokker, которые оборудованы пандусами для перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, и 10 автомобилей Citroen Jumper, оборудованные электрогидроподъемниками, системой кондиционирования, автономными обогревателями, удобными сидениями и креплениями для инвалидных колясок», – отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Сейчас ожидается еще 5 автомобилей Citroen Jumper.

Читайте такжеКабмин утвердил план по выполнению рекомендаций Комитета ООН по правам инвалидовПо словам Поворозника, с 1999 до 2012 года парк социальных автомобилей не обновлялся и почти 60% его состава имели физический и моральный износ, капитальный ремонт которых был экономически нецелесообразен. Только к «Евро-2012» было приобретено 4 легковых автомобиля Volkswagen Transporter Kombi, которые оборудованы подъемными устройствами для перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

«Такими автомобилями пользуются киевляне, которые имеют заболевания опорно-двигательного аппарата и передвигаются на колясках или костылях, и в соответствии с медицинским заключением имеют III, IV или V группу двигательной активности и нуждаются в транспортном обслуживании. Также транспортными услугами могут воспользоваться пациенты, которым проводятся процедуры по жизненным показателям, таким, как гемодиализ», – рассказал Поворозник.

По данным КГГА, в 2016 году социальным транспортом – автомобилями для пассажиров с особыми потребностями – осуществлено 9 735 перевозок.

В горадминистрации напоминают, что социальный транспорт можно заказать в Киевском городском территориальном центре социального обслуживания по телефону: (044) 450-83-47.