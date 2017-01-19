В Ривне изъяли 21,4 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя

В Ривне вчера, 18 января, во время обыска в складских помещениях одного из предприятий города налоговики изъяли партию подакцизной продукции общей стоимостью почти 19 млн грн.

Читайте такжеВ Херсоне изъяли фальсифицированный алкоголь стоимостью 2,6 млн грнКак сообщили УНИАН в отделе коммуникации главного управления Государственной фискальной службы в Ривненской области, обыск проводили сотрудники налоговой милиции Ривненской области в рамках операции «Акциз-2017».

Читайте такжеУ пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем, нарушаются процессы свертывания крови - токсикологВ результате из незаконного оборота изъяты сигареты и алкоголь на сумму 18,8 млн грн с марками акцизного налога, имеющими признаки подделки. В частности, изъяты алкогольные напитки в количестве около 21,4 тыс. бутылок на общую сумму 1,5 млн грн, а также 864,5 тыс. пачек табачных изделий на сумму 17,3 млн грн.

Следственные действия продолжаются.